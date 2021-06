Streit um neue Struktur : Airbus-Betriebsräte kündigen Widerstand an

Airbus-Werk in Stade soll in eine neue Tochtergesellschaft ausgegliedert werden. Betriebsräte befürchten Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.

Hamburg | Der Konflikt um die neue Struktur innerhalb des Airbus-Konzerns hält an. Es wird an allen Standorten Aktionen des Widerstands geben, kündigten die Betriebsräte gestern an, nachdem ihr Einigungsvorschlag im Management kein Gehör fand. Im April hatte Airbus den Konzernumbau angekündigt: In einer neuen Tochtergesellschaft („Aerostructure“) soll die Pr...

