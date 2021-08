Taliban-Einmarsch in Kabul : Hamburg will 200 gefährdete Afghanen aufnehmen

Viele Menschen versuchen inzwischen Afghanistan zu verlassen, am Flughafen in Kabul herrschte zuletzt Chaos. Einige Gerettete könnten in Hamburg Zuflucht finden.

Hamburg | Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Hamburg angeboten, Menschen aus dem Land aufzunehmen. „Die Entwicklung in Afghanistan ist dramatisch“, schrieb Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am späten Montagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Unbürokratische Hilfe Hamburg habe angeboten, „unmittelbar & ...

