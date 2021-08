Hochwasser-Katastrophe : AfD will Klimaschutz zugunsten der Flutopferhilfe zurückstellen

In einem Antrag für die Bürgerschaft wird der rot-grüne Senat aufgefordert, 30 Millionen Euro aus dem Etat der Umweltbehörde zu entnehmen „und als unbürokratische Soforthilfe für die Flutopfer zur Verfügung zu stellen“.

Hamburg | Zur Finanzierung einer Soforthilfe für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz will die AfD-Fraktion in Hamburg Klimaschutzmaßnahmen zurückstellen. In einem am Freitag veröffentlichten Antrag für die Bürgerschaft wird der rot-grüne Senat aufgefordert, 30 Millionen Euro aus dem Etat der Umweltbehörde zu entnehmen „und als unbürokrat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.