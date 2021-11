Keine Gegenkandidaten : AfD in Hamburg wählt Dirk Nockemann erneut zum Landeschef

Nockemann erhielt 78 Prozent der Stimmen. In seiner Dankesrede formulierte er den Auftrag, für die Freiheitsrechte aller Bürger einzutreten und die Grundrechte zu verteidigen.

Hamburg | Auf dem Mitgliederparteitag der AfD Hamburg ist Dirk Nockemann am Sonntag erneut zum Landeschef gewählt worden. Das teilte die Parte am Montag in einer Pressemitteilung mit. Demnach gab keinen Gegenkandidaten für Nockemann. Er erhielt 78 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nockemann danke den Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen. „Ich freue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.