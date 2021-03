Genetische Reste im Klärwerk : Coronavirus im Abwasser: Hamburg will Corona-Frühwarnsystem auf den Weg bringen

Hamburg will künfig das Infektionsniveau in den verschiedenen Einzugsgebieten per Abwassermonitoring verfolgen.

Hamburg | Zur Verfolgung des Infektionsniveaus und zur besseren Lokalisierung von Corona-Infektionen will Hamburg ein Abwassermonitoring auf den Weg bringen. Ein entsprechender Antrag werde zur kommenden Bürgerschaftssitzung eingereicht, teilte die Grünen-Fraktion am Sonntag mit. Genetische Reste im Abwasser Da sich genetische Reste des Coronavirus im Abw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.