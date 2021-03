Umfrage des ADFC : „Fahrradstadt“ Hamburg? Die Radfahrer geben der Hansestadt nur die Note 4,1

Hamburgs Radfahrer wünschen sich mehr Sicherheit auf den Straßen und Akzeptanz als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer.

Hamburg | Trotz eines rot-grünen Senats, trotz eines Verkehrssenators Anjes Tjarks, der selbst gern und demonstrativ in die Pedale tritt: Hamburg verbessert sich in der Gunst der Fahrradfahrer nur in Trippelschritten. Dies ist zumindest das Ergebnis des aktuellen Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Weiterlesen: Das sind die fah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.