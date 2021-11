Verkehr in Hamburg : ADAC-Studie: So teuer sind HVV-Tickets im Bundesvergleich

Im Vergleich des Automobilclubs stechen besonders die teuren Monatstickts im HVV-Bereich heraus. Einzelfahrscheine sind dafür besonders günstig.

Hamburg | Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat am Donnerstag eine Studie veröffentlicht, in der die ÖPNV-Tarife von 21 deutschen Großstädten miteinander verglichen werden. Aus Hamburger Sicht auffällig: Die Hansestadt hat laut ADAC-Tabelle das teuerste Monatsticket mit 112,80 Euro. Münchner machen in diesem Vergleich dagegen ein Schnäppchen mit nur...

