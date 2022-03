Zwischen Waltershof und Heimfeld : Hamburg: A7 am Wochenende für 55 Stunden teilweise gesperrt

Grund für die Sperrung vom 25. bis 28. März ist der Ausbau der Hochstraße Elbmarsch. Autofahrer müssen sich darauf einstellen, Umleitungen zu fahren.

Hamburg | Die A7 wird am kommenden Wochenende zwischen den Anschlussstellen HH-Waltershof und HH-Heimfeld in Richtung Norden gesperrt. Die Maßnahme dauert von Freitag, 25. März, 22 Uhr, bis Montag, 28. März, 5 Uhr, an. Die Anschlussstelle Heimfeld selbst wird bereits ab Freitag, 21 Uhr, gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Ausbau der Hochstraße Elbmarsch...

