Lkw-Unfall : A7 ab Hamburg-Marmsdorf ist aktuell in Richtung Norden voll gesperrt

Mehrere Lkw sind ineinander gefahren. Eine Person schwer verletzt. Die Räumung wird mehrere Stunden dauern.

Hamburg | Auf der A7 in Richtung Norden hat sich in Höhe Marmsdorf kurz hinter der Raststätte Harburger Berge ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Lkw und mindestens ein Pkw sind ineinander gefahren. Eine Person wurde schwer verletzt. Die A7 ist aktuell in Richtung Norden voll gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, die Unfallselle großräumig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.