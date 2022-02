Verkehr in Hamburg : A7-Sperrung, HSV-Spiel und Demos: Stau-Wochenende in Hamburg erwartet

Der HSV darf vor 25.000 Zuschauern spielen, Corona-Maßnahmengegner wollen an der Alster demonstrieren und die verschobene A7-Sperrung wird nachgeholt.

Hamburg | Die Hamburger Polizei erwartet am Wochenende erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hansestadt. Neben der geplanten Vollsperrung der A7 seien für Samstag vier Demonstrationen mit insgesamt 7000 Teilnehmern zur Binnenalster angemeldet, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Am Sonntag darf der HSV gegen Werder Bremen vor 25.000 Zusch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.