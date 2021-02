Ab Freitag : Bauarbeiten am Autobahnkreuz Hamburg-Ost: Zubringer von A24 auf A1 verengt

Der Zubringer von der A24 zur A1 muss bis Freitag, 5. März wegen Reparaturarbeiten verengt werde.

Hamburg | Am Autobahnkreuz Hamburg-Ost in Fahrtrichtung Bremen ist eine Entwässerungsanlage am Zubringer der A24 zur A1 kaputt gegangen. Die Autobahnmeisterei Stillhorn wird den Schaden beheben. Dafür muss von Montag, 1. März, 6 Uhr bis Freitag, 5. März, 12 Uhr, ...

