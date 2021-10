Impfkampagne in Hamburg : Impfaktion in der Elbphilharmonie war erfolgreich

Impfwillige konnten sich zum zweiten Mal am Montag ohne Anmeldung im Hamburger Konzerthaus impfen lassen.

Hamburg | An der zweiten Impfaktion in der Hamburger Elbphilharmonie haben am Montag 935 Menschen teilgenommen. Das teilte die Sozialbehörde am Dienstag mit. Das sind noch einmal gut einhundert Teilnehmer mehr als bei der ersten Impfaktion Anfang September. Auch interessant: Ab 13. Oktober gibt es im Impfzentrum Büdelsdorf wieder Spritzen gegen Corona Von...

