Impfzentrum Hamburg : 9300 Impfungen am letzten „Erstimpftag“ – 230 neue Corona-Fälle am Mittwoch

Viele Menschen sind ohne Termin an den Messehallen erschienen. Trotz Wartezeit wurden alle Impfwilligen immunisiert. Ende des Monats schließt das Hamburger Impfzentrum. Derweil steigt die Inzidenz weiter.

Hamburg | Am letzten Tag der Erstimpfungen haben sich am Dienstag noch einmal mehr als 9300 Menschen im Zentralen Hamburger Impfzentrum impfen lassen. Etliche davon seien allerdings auch Zweitimpfungen mit Termin gewesen, „die trotz großen Zulaufs natürlich alle eingehalten wurden“, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Mittwoch. Viele M...

