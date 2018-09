Landgericht Hamburg : 93-Jährige niedergestochen – Prozess gegen Räuberin startet

Die Angeklagte erbeutete rund 400 Euro und fügte der Seniorin etwa 32 Stich- und Schnittverletzungen zu.

von dpa

14. September 2018, 08:29 Uhr

Hamburg/Norderstedt | Vor dem Landgericht Hamburg muss sich von Freitag (12 Uhr) an eine 39-Jährige verantworten, die eine Seniorin mit einem Messer attackiert und bestohlen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau aus Norderstedt versuchten Mord und schweren Raub vor. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat die Frau die Tat bislang nicht eingeräumt.

Das Verbrechen geschah am 10. März dieses Jahres morgens in einer Seniorenwohnanlage im Poppenbütteler Weg. Dort war die Angeklagte einst Auszubildende, hatte die Lehre aber 2016 abgebrochen. Nach Überzeugung der Anklage klingelte die 39-Jährige an der Wohnungstür der 93-Jährigen und gab sich als Pflegerin aus. Die Seniorin öffnete und ging mit ihrem Rollator in Richtung Wohnzimmer.

Laut Staatsanwaltschaft umklammerte die Angreiferin die Frau von hinten und stach ihr in den Oberkörper. Ein Versteck mit 105 Euro, einer EC-Karte sowie einem Handy habe nicht gereicht. Immer wieder soll sie mehr verlangt und dabei zugestochen haben. Das Opfer erlitt 32 Stich- und Schnittverletzungen und schwebte in Lebensgefahr. Rund 400 Euro Bargeld wurden am Ende erbeutet.

Der erste Prozesstag ist laut Gericht für eine mögliche Aussage der Angeklagten reserviert. Erst am dritten Verhandlungstag werden Zeugen erwartet.