Von Gegendemonstrant umgerannt : 90-jährige Frau bei Hamburger Corona-Protesten schwer verletzt

Die Seniorin war an der Demonstration nicht beteiligt. Als sie schwerverletzt am Boden lag, ließ ein Gegendemonstrant sie einfach liegen.

Hamburg | Am Rande der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen ist am vergangenen Sonnabend in Hamburg eine 90 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die unbeteiligte Seniorin von einem mutmaßlichen Gegendemonstranten umgerannt und stürzte zu Boden. Die 90-Jährige erlitt eine schwere Beinfraktur und kam ins Kra...

