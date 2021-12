Hamburg-Sasel : 88-Jährige von Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt

Das Unfallopfer wurde beim Überqueren der Straße innerorts lebensgefährlich verletzt.

Hamburg | Beim Überqueren einer Straße in Hamburg-Sasel ist eine 88-Jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch. Die 88-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß am Dienstagabend mehrere Knochenbrüche ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.