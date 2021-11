Hinweise auf Fahruntüchtigkeit : Hamburg: 84-jähriger Golf-Fahrer überrollt junge Radfahrerin

Für die Radfahrerin zeigte die Ampel grün. Warum der Golf-Fahrer dennoch Gas gab, ist offen. Womöglich war er nicht in der Lage, ein Auto zu steuern.

Hamburg | Bei einem Abbiegeunfall ist in Hamburg eine 13 Jahre alte Radfahrerin schwer am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag rammte ein 84-Jähriger das Mädchen mit seinem VW Golf am Montagnachmittag im Stadtteil Hoheluft. Nach den Angaben wollte der Senior an einer Kreuzung bei Grün nach links auf den Lehmweg abbiegen, übersah dabei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.