Massnahme in Schulen : 84 Prozent der Hamburger Schüler machten Corona-Schnelltest

80.000 Schüler nahmen einen Selbsttest vor. Über hundert Tests fielen positiv aus.

Hamburg | An der ersten Runde von Corona-Schnelltests an Hamburger Schulen haben in der vergangenen Woche 84 Prozent der anwesenden Schüler teilgenommen. 111 positive Schnelltests Von den rund 95.000 Jungen und Mädchen an 370 befragten Schulen hätten 80.000 mitgemacht, teilte die Schulbehörde am Freitag mit. 111 Schnelltests hätten ein positives Ergebnis ...

