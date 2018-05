U-Bahn-Station Bockhorn : 82-jähriger Taxifahrer wird in Hamburg ausgeraubt und verprügelt

Die zwei jungen Männer helfen dem Fahrer zuvor noch bei einem Reifenwechsel – dann schlagen sie zu.

04. Mai 2018, 16:39 Uhr

Hamburg | Ein 82-jähriger Taxifahrer ist in Hamburg von zwei jungen Männern brutal verprügelt und ausgeraubt worden. Die zwei Fahrgäste hatten den Taxifahrer am Donnerstag in ein abgelegenes Waldstück nahe der U-Bahn-Station Bockhorn gelockt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort nahmen sie dem Fahrer den Angaben zufolge Armbanduhr, Smartphone und Bargeld ab und schlugen ihm mit einem stumpfen Gegenstand mehrmals gegen den Kopf.

Die beiden Täter, die dem Fahrer zuvor noch bei einem Reifenwechsel in Wandsbek geholfen hatten, flüchteten. Sie sind laut Polizei 20 bis 25 Jahre alt, haben braune Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Taxifahrer befand sich am Freitag außer Lebensgefahr.

