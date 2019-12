Zeugenaufruf der Polizei : 79-Jähriger in seiner Wohnung in Hamburg ausgeraubt – Täter fliehen

Der Mann öffnete seine Wohnungstür, nachdem es am frühen Morgen geklingelt hatte.

05. Dezember 2019, 17:29 Uhr

Hamburg | Am Donnerstagmorgen ist ein 79-Jähriger in seiner Wohnung in der Heckscherstraße in Hamburg Hoheluft West von zwei noch unbekannten Männern überfallen worden



Wie die Polizei mitteilt, habe es gegen 4.30 Uhr an der Wohnung des Mannes geklingelt. Dieser habe daraufhin geöffnet und bei leicht geöffneter Tür gewartet. Die beiden Räuber sollen diese dann gewaltsam aufgedrückt haben. Sie gingen direkt ins Wohnzimmer und stahlen Bargeld und eine Uhr, so die Polizei weiter.

Anschließend flüchteten die Täter. Das Opfer stand unter Schock und konnte die Täter nicht näher beschreiben.

Deshalb bittet die Polizei nun mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

