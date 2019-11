Hamburg-Sasel : 78-Jährige rammt einen Pkw: Frau hängt kopfüber in ihrem Gurt

Durch den Zusammenstoß dreht sich der Wagen auf das Dach. Die Unfallursache ist unklar.

01. November 2019, 20:32 Uhr

Eine 78-jährige hat in Hamburg-Sasel am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall an der Straße Dweerblöcken verursacht.

Die Rentnerin fuhr in der 30er-Zone vermutlich vom Saseler Markt kommend aus unbekannter Ursache gegen mindestens einen Pkw. Dieser drehte sich kurz hinter der Einmündung Wischhofstieg aufs Dach und blieb dort auf dem Gehweg liegen. Die Frau hing daraufhin kopfüber im Gurt.

Anwohner, die den Unfallknall gehört hatten, schnitten die Frau aus dem Haltegurt. „Ich bin langsam gefahren“, sagte die Frau noch zu einem Polizisten. Dann würde sie sich nur noch erinnern, dass das Auto auf dem Dach lag.

Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Sie soll nur leichte Verletzungen an der Hand erlitten haben. Die Unfallursache ist noch unklar.





