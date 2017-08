Hamburg : 77-Jähriger in seiner Wohnung getötet

Hamburg | Ein 77-jähriger Mann, der am Dienstag tot in seiner Wohnung in Hamburg-Rotherbaum aufgefunden wurde, ist getötet worden. Nach der Obduktion des Leichnams stehe fest, dass der Mann aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben ist, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Beamten hatten die Tür geöffnet, weil eine Bekannte sich Sorgen gemacht habe. Sie hatte den 77-Jährigen nicht erreichen können. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 16:44 Uhr