Zeugenaufruf mit Fahndungsfoto : 70-jähriger Hamburger wurde in seiner Wohnung niedergeschlagen und beraubt

Einer der Täter wurde nach dem Raubüberfall von einer Überwachungskamera an einem Geldautomaten gefilmt.

von Barbara Glosemeyer

02. Dezember 2020, 15:21 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Männern, die am 10. November gegen 15 Uhr einen 70-jährigen Mann in seiner Wohnung am Lüdersring im Hamburger Stadtteil Lurup überfallen und ausgeraubt haben. Die Fotos zeigen einen der beiden Täter. Sie stammen aus einer Überwachungskamera und wurden gemacht, als einer der Täter unmittelbar nach der Tat versuchte, die zuvor gestohlene EC-Karte an einem Geldausgabeautomaten in der Elbgaustraße einzusetzen.

Polizei Hamburg

Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 70-Jährige, anders als im Zeugenaufruf vom 11. November beschrieben, das Haus kurzzeitig verlassen. Als er zurückkehrte, folgten ihm die beiden Täter offenbar unbemerkt bis zu seiner Wohnungstür.

Polizei Hamburg

Nachdem er seine Tür geöffnet hatte, wurde er von hinten in die Wohnung gestoßen. Die Täter stürmten hinterher, hielten den 70-Jährigen fest und fragten nach Bargeld. Als sie keine Auskunft bekamen, durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld und eine EC-Karte. Im Anschluss flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Sie sollen beide etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein.

Hinweise zu der gezeigten Person und zu dem nicht abgebildeten Täter bitte unter Telefon (040) 4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.