Hamburg : 70-Jähriger entblößt sich auf Abschlussfeier: Verhandlung im April

Der Mann mischte sich nackt unter die Feiernden – einige Gäste reagierten verstört.

von dpa

29. März 2018, 16:06 Uhr

Hamburg | Bei einer Abschlussfeier einer Schulklasse aus Wuppertal hat sich ein 70 Jahre alter Mann vollständig entkleidet und nackt unter die Schüler gemischt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Vorfall ereignete sich am 22. Juni 2017 in der Jugendherberge „Am Stintfang“ in Hamburg und soll am 3. April vor dem Amtsgericht Hamburg verhandelt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg am Donnerstag mit.

Mehrere Schülerinnen fühlten sich durch die Attacke angewidert, einige reagierten verstört und weinten. Die Feier musste aufgrund des Vorfalls vorzeitig beendet werden. Sehr wahrscheinlich war der 70-Jährige, der aus Bielefeld stamme, auch Gast in der Jugendherberge.

