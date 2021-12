Übersterblichkeit durch Corona : 7,4 Prozent mehr Todesfälle in Hamburg

Das Statistische Bundesamt hat am Donnerstag Zahlen zu Sterbefällen veröffentlicht.

Wiesbaden/Hamburg | Die Corona-Pandemie hat sich auch bei den Todesfallzahlen in Hamburg bemerkbar gemacht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag bekannt gab, starben zwischen März 2020 und Februar dieses Jahres in der Hansestadt 18.735 Menschen und damit 7,4 Prozent (1294 Todesfälle) mehr als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Deutschlandweit zähl...

