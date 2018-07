Hamburg-Rotherbaum : 61-Jähriger verletzt Frau in Hamburger Linienbus

In einem Bus griff ein 61-jähriger Deutscher eine Frau mit einem Messer im Gesicht an. Er wurde festgenommen.

von dpa

24. Juli 2018, 14:08 Uhr

Hamburg | In einem Linienbus in Hamburg-Rotherbaum wurde Dienstagmittag unvermittelt eine Frau von einem 61-jährigen Deutschen angegriffen und mutmaßlich mit einem Messer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen griff der 61-jährige Tatverdächtige in einem Linienbus unvermittelt eine Frau an und fügte ihr mutmaßlich mit einem Messer Verletzungen im Gesicht zu.

Der Busfahrer brachte den Bus hierauf nahe der Universität der Hansestadt zum Stehen und öffnete die Türen. Der Tatverdächtige stieg aus und wurde von gerade eintreffenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Die verletzte Frau ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse zu ihrem Gesundheitszustand vor.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

Erst am Freitag fand in einem Linienbus in Lübeck ein ähnlicher Angriff statt. Ein 34-Jähriger verletzte dabei zehn Menschen.

