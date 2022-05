Hamburg-Ohlsdorf : 61-Jährige stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Einsatzkräfte fanden die leblose Frau bei Löscharbeiten. Ein 54-Jähriger kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Hamburg | Nach einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Ohlsdorf wurde eine tote 61-Jährige gefunden. Die Frau wurde am späten Montagabend bei den Löscharbeiten leblos in einer Wohnung im Erdgeschoss gefunden, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag sagte. Laut Polizei deute alles darauf hin, dass sie bei dem Brand ums...

