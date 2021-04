Einsatz in Hamburg-Iserbrook : 56-Jährige sticht mit dem Messer auf ihren Partner ein

Zuvor hatte die Frau einen Überfall vorgetäuscht, um die eigene Tat zu vertuschen.

Hamburg | Am Donnerstagabend hat eine 56-jährige Frau ihren 51-jährigen Partner so schwer mit einem Messer verletzt, dass ein Notarzt per Rettungshubschrauber zum Tatort nach Hamburg-Iserbrook geflogen wurde. Notarzt und Sanitäter behandelten den lebensgefährlichen Verletzten längere Zeit, bis er transportstabil war und ins Krankenhaus gefahren werden konnte...

