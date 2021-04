Femizid in Hamburg : 53-Jähriger soll seine Ehefrau im Stadtteil Horn getötet haben

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der 53-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.

Hamburg | In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Horn ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 53 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Der Einsatz der Polizei war den Angaben zufolge am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr. Der Zeitpunkt des T...

