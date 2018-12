Gewalttat in Hamburg-Neustadt : 44-Jähriger lebensgefährlich verletzt – Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt

Zwei bislang Unbekannte stehen im Verdacht, am Samstagmorgen zwei Männer attackiert und einen von ihnen lebensgefährlich verletzt zu haben.

von shz.de

01. Dezember 2018, 18:07 Uhr

Hamburg | Am frühen Samstagmorgen gegen 3.25 Uhr kam es in Hamburg zu einer Auseinandersetzung mit tragischen Folgen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei begann diese im Kreuzungsbereich Englische Planke/Ludwig-Erhard-Straße, wo ein 36-Jähriger und sein Begleiter (44) beobachtet hatten, wie eine unbekannte Autofahrerin an einer roten Ampel aus einem schwarzen BMW X3 heraus in belästigender Weise angesprochen wurde. Die beiden Männer forderten die Insassen des BMW daraufhin auf, dies zu unterlassen und setzten ihren Weg fort.

Kurz darauf aber stiegen zwei Männer aus dem schwarzen Wagen aus, attackierten zunächst den 36-Jährigen und verletzten ihn im Gesicht. Der Mann konnte flüchten, stürzte dabei jedoch und brach sich den Arm. Er verständigte die Rettungskräfte.

Sein Begleiter wurde ebenfalls von den beiden Unbekannten angegriffen. Er erlitt unter anderem eine lebensgefährliche Kopfverletzung. Passanten fanden ihn blutend und nicht ansprechbar auf dem Gehweg. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen.

Der 36-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert und dort ambulant behandelt. Beamte der Mordkommission (LKA 41) haben die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen um Mithilfe.

Einer der beiden Täter wird wie folgt beschrieben werden:

osteuropäisches Erscheinungsbild

20 bis 30 Jahre alt

circa 1,75m bis 1,80m groß

athletische Figur

kurze, helle Haare

Geheimratsecken

hohe Stirn

sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent

helle, „hemdartige“ Oberbekleidung

Auch die von den Tätern angesprochene Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden. Sie fuhr nach den bisherigen Erkenntnissen vermutlich einen weißen „kastenartigen“ Pkw (ähnlich wie VW Caddy).

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Hinweise auf die Täter oder das von ihnen genutzte Fluchtfahrzeug geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

