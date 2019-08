Prozessauftakt in Hamburg : 41-Jährige wollte IS-Kämpfer nach Deutschland schleusen

Vor dem Hamburger Landgericht muss sich am Montag eine 41-Jährige wegen Unterstützung des IS verantworten.

von dpa

04. August 2019, 14:15 Uhr

Hamburg | Wegen Unterstützung der Terrormiliz IS muss sich eine 41-Jährige ab Anfang August vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verantworten. Das Staatsschutzverfahren beginne am Montag in einer Woche vor dem 8. Strafsenat, teilte das Gericht am Freitag mit.

Der Generalbundesanwalt wirft der Frau vor, den selbst ernannten „Islamischen Staat“ bei der Einschleusung von Kämpfern unterstützt zu haben, die einen Anschlag auf eine nicht näher genannte Großveranstaltung in Deutschland mit vielen Toten geplant haben sollen. Die Frau war im Dezember 2018 in Hamburg festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Falsche Facebook-Konten für IS-Kämpfer

Laut Anklage hatte die aus Bremen stammende Frau 2016 über ein unter falschem Namen registriertes Handy Konten bei Messenger-Diensten und bei Facebook eingerichtet und diese einem bekannten Paar zur Kommunikation zur Verfügung gestellt, das im Jahr zuvor nach Syrien ausgereist war und sich dem IS angeschlossen hatte.

Anklage in vier Fällen

Zudem soll sie sich bereit erklärt haben, einen IS-Kämpfer, der für den Anschlag aus Syrien nach Deutschland eingeschleust werden sollte, bei sich in Hamburg unterzubringen und zu heiraten. Jedoch sei es der Gruppe nicht gelungen, bereits ausgewählte Attentäter nach Deutschland zu bringen.

Die Anklage lautet auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland in vier Fällen. Für den Prozess sind bis Ende Oktober 16 Verhandlungstage anberaumt.