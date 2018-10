Hamburg : 37-Jähriger auf der Elbe über Bord gegangen – gerettet

Ein Mann ist von einem Frachter in die Elbe gefallen, als er die Lotsenleiter klarmachen wollte.

von dpa

02. Oktober 2018, 08:29 Uhr

Hamburg | Ein 37-jähriges Besatzungsmitglied eines Frachters ist auf der Süderelbe in Hamburg über Bord gegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel der Mann am Montagabend in die Elbe, als er die Lotsenleiter, eine am Schiff befestigte Strickleiter, klarmachen wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann konnte wenig später von der Besatzung eines weiteren Schiffes leicht unterkühlt, aber unverletzt gerettet werden.

