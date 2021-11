Harte Regeln und Kontrollen : 2G-plus: Hamburger mehr!-Theater gebt bei Harry Potter auf Nummer sicher

Der Produzent von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ erhofft sich durch 2G-plus die höchste Sicherheit für alle Beteiligten und Zuschauer und ein „unbeschwertes“ Erlebnis bei den Vorstellungen ab 5. Dezember.

Hamburg | Das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ wird ausschließlich unter 2G-plus-Bedingungen aufgeführt. Wer die zwei zweieinhalbstündigen Vorstellungen der deutschsprachigen Aufführung im Mehr!-Theater am Großmarkt besuchen will, muss also genesen oder geimpft sowie zusätzlich getestet sein, wie Produzent Maik Klokow in Hamburg sagte. Pu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.