Covid-19 : 292 Neuinfektion in Hamburg – Corona-Inzidenz bleibt unter 100

Die Impfquote in der Hansestadt liegt mittlerweile bei über 30 Prozent.

Hamburg | Trotz eines leichten Anstiegs ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg den dritten Tag in Folge unter der wichtigen Marke von 100 geblieben. Die Gesundheitsbehörde gab die Inzidenz am Freitag mit 92,3 an, nach 89,5 am Vortag. Vor einer Woche hatte die Behörde den Wert mit 102,8 beziffert. Auf anderer Berechnungsgrundlage er...

