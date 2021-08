Messerstich nach Party : 28-Jähriger Hamburger nach versuchtem Tötungsdelikt vor Gericht

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Männer auf einer Privatparty in Streit geraten. Als sie später erneut aufeinander trafen, eskalierte die Auseinandersetzung zwischen ihnen und ihren jeweiligen Begleitern.

Hamburg | Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit versuchtem Tötungsdelikt am Hamburger S-Bahnhof Mittlerer Landweg muss sich ein 28-Jähriger am Montag vor einem Haftrichter verantworten. Er soll am späten Samstagabend einen 24-Jährigen mit einem Messerstich in die Brust verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 24-Jährige kam mit leben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.