27 Neuinfektionen : Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Beim Impftempo landet Hamburg noch immer im unteren Bereich. Die Hälfte der Hansestädter hat mittlerweile eine Erstimpfung erhalten.

Hamburg | Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Dienstag leicht gestiegen. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erhöhte sich laut Gesundheitsbehörde von 9,4 am Montag auf 9,8. Vor einer Woche hatte der Wert 10,0 betragen. Die Behörde meldete 27 Neuinfektionen. Das sind zwölf mehr als am Montag und acht mehr als vor einer Woche. Laut...

