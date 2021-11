Hamburg : 27-Jähriger sticht im Streit zu – Staatsanwaltschaft fordert fast fünf Jahre Haft

Der zum Tatzeitpunkt stark alkoholisierte Angeklagte hatte in der Legienstraße während eines Streits auf einen 52-Jährigen eingestochen. Der 27-Jährige zeigte Reue vor Gericht und entschuldigte sich.

Hamburg | Im Prozess um Messerstiche auf einen 52-Jährigen hat die Hamburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten gefordert. Der 27-jährige Angeklagte sei betrunken in Wut geraten, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht. Sie wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.