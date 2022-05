Landgericht : 26-Jähriger steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Ein 26-jähriger Mann muss sich seit Dienstag wegen versuchtem Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Pinneberger aus dem Rockermilieu soll mit zwei noch unbekannten Mittätern einen 32-Jährigen in Hamburg-Eidelstedt brutal zusammengeschlagen haben. Nach der Verlesung der Anklage kündigte sein Verteidiger an, dass sich sein Mandant am Mittwoch zu den Tatvorwürfen äußern werde, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Der Angeklagte soll seinem Opfer mehrfa...

