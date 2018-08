Hamburg : 26-Jähriger nach Explosion von Ladegerät gestorben

Der Mann musste nach der Explosion des Ladegerätes reanimiert werden. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen.

von dpa

23. August 2018, 16:40 Uhr

Hamburg | Bei der Explosion eines Akku-Ladegeräts ist ein 26 Jahre alter Mann in Hamburg tödlich verletzt worden. Ein Gegenstand sei durch die Explosion in die Luft geschleudert worden und habe den Mann lebensgefährlich verletzt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Rettungskräfte hatten ihn am Mittwochnachmittag noch am Unfallort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.

Bei dem elektronischen Gerät handelte es sich nach Angaben der Polizei um ein Ladegerät für Lithium-Akkus, welches Platz für zwei Batterien der Größe AA bietet. In der Regel sind solche Geräte recht klein und kompakt. Aus welchem Grund das Ladegerät mit einer solchen Wucht explodierte, war am Donnerstagnachmittag noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich im dritten Stock eines Bürogebäudes im Stadtteil St. Pauli. Nach Angaben der Feuerwehr wurden rund 25 Zeugen vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes psychologisch betreut.

