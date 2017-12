Ermittlungen der Mordkommission : 26-Jährige in Hamburg-Billstedt offenbar getötet

von Gerrit Hencke

erstellt am 11.Dez.2017 | 14:51 Uhr

Hamburg | Eine 26-Jährige, die am späten Samstagabend von ihren Eltern tot in der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Billstedt gefunden wurde, ist offenbar Opfer eines Vebrechens geworden. Das teilte die Polizei mit. Die Mordkommission ermittelt aufgrund der Verletzungen wegen eines Tötungsdelikts.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die junge Frau am Samstag gegen 17.45 Uhr ihre Schicht in einem Schnellrestaurant beendet und hatte danach noch mit ihren Eltern telefoniert. Zu diesem Zeitpunkt war sie wahrscheinlich schon zu Hause.

Als die Eltern gegen 22.45 Uhr heimkehrten, fanden sie ihre Tochter leblos in der Wohnung und verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Die Besatzung eines Rettungswagens stellte den Tod der 26-Jährigen fest.

Das KIT (Kriseninterventionsteam) des Deutschen Roten Kreuzes wurde von der Polizei angefordert und betreut seither die Familienangehörigen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

