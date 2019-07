Hamburgs höchstes Bauwerk : 245 Meter hoch: Neuer Elbtower entsteht an den Elbbrücken

Direkt an den Elbbrücken entsteht ein Jahrhundertbauwerk − nach strengen Regeln der Bürgerschaft.

von Barbara Glosemeyer

25. Juli 2019, 06:44 Uhr

Er ist mit 245 Metern fast doppelt so hoch wie der Michel und nur 35 Meter niedriger als der Fernsehturm. Der neue Elbtower an den Elbbrücken wird nicht Hamburgs höchstes Bauwerk, aber das höchste Gebäude. Und er könnte mit seiner charakteristischen Architektur ein weiteres neues Wahrzeichen der Stadt werden − neben der Elbphilharmonie. Und das ist nicht die einzige Parallele.

Angst vor Kostendrama

Monatelang ging in der Bürgerschaft die Befürchtung um, das Kostendrama der Elbphilharmonie könne sich wiederholen. Dabei hinkte der Vergleich von Anfang an. Denn der Elbtower wird allein von einem privaten Investor gebaut und bezahlt − der Signa Prime Selection AG. Das Unternehmen, das dem österreichischen Milliardär Rene Brenko gehört, ist seit 2013 in Hamburg aktiv und hat nach dem Alsterhaus und den Alsterarkaden Anfang des Jahres die Gänsemarkt-Passage gekauft.

Für das Grundstück kassiert die Stadt 122 Millionen Euro, der Investor will etwa 800 Millionen Euro in den Bau investieren. Der Entwurf stammt vom britischen Star-Architekten David Chipperfield, der unter anderem für den Umbau der Museumsinsel in Berlin verantwortlich zeichnete und in Hamburg für das Empire-Riverside-Hotel.

Verbindliche Mietverträge für Büros

Ende März gab die Bürgerschaft ihre Zustimmung für den Verkauf des Elbtowers-Grundstücks direkt an der S- und U-Bahn-Station Elbbrücken, allerdings mit Zusatzauflagen, um Risiken für die Stadt zu minimieren. Härteste Bedingung: Schon vor Baubeginn muss der Investor nachweisen, dass er verbindliche Mietverträge für rund 30 Prozent der geplanten Bürofläche habe, und zwar mit einer ortsüblichen Laufzeit von mindestens fünf Jahren.

Erst auf Druck der großen Parteien in der Bürgerschaft wurde im überarbeiteten Entwurf auch eine Aussichtsplattform mit Bar und Restaurant im 55. Stock auf 220 Meter Höhe für alle geplant. Im Turm sollen etwa 70.000 Quadratmeter Bürofläche, ein Hotel mit 16.000 Quadratmeter Fläche, Gastronomie, Fitness und Spa sowie öffentlich nutzbare Flächen.

Hinzu kommen 560 Stellplätze für 3000 Arbeitsplätze in der Tiefgarage, die nach den Büroöffnungszeiten für Veranstaltungsangebote in der Nachbarschaft zur Verfügung stehen sollen, etwa für die nebenan geplante Sportarena „Elbdome“. Wohnungen sind im Elbtower nicht geplant, da der Geräuschpegel selbst nachts nicht auf ein gesundheitlich verträgliches Maß sinkt.

Gründungsarbeiten bereits 2020

Nun ist der Bauherr am Zug. Die Gründungsarbeiten für den Turm sollen bereits Ende 2020 beginnen. In den vergangenen Wochen wurden bereits Probepfähle eingebracht, um so wichtige Informationen über den Untergrund des Elbtowers zu bekommen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.

Dass mit dem Elbbrücken-Koloss in einigen Jahren auf einen Schlag 70.000 Quadratmeter Bürofläche auf den Markt kommen, die vermietet werden müssen, bereitet dem Investor keine Sorgen. Im Gegenteil: Es gebe bereits interessierte internationale Unternehmen, die Hamburg „bisher aufgrund des zu geringen Angebots als Standort überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben“, so Signa-Vorstandsmitglied Timo Herzberg.

Wir gehen davon aus, dass der Elbtower die Ansiedlung von neuen Unternehmen nach sich ziehen wird. Das ist ein positiver Effekt für die ganze Stadt. Timo Herzberg, Signa-Vorstandsmitglied

Die vertraglich vereinbarte Vorvermietung mache ihm daher keine Sorgen. Es sei zwar ein sehr früher Zeitpunkt, aber aufgrund der hohen Nachfrage trotzdem realistisch.

Auch laut „Immobilien Zeitung“ ist der Flächenbedarf in Hamburg auf absehbare Zeit so groß wie seit langem nicht mehr. Die durchschnittliche Leerstandsquote für Büroflächen sei seit 2018 auf 3,2 Prozent gesunken, das 1. Quartal 2019 stärke den Trend. Die Spitzenmieten für gute Büroflächen steigen. Signa-Vorstand Herzberg ist sicher:

Der Elbtower wird eine große Strahlkraft haben und wichtige Impulse setzen, die für den angrenzenden Billebogen und den künftigen Stadtteil Grasbrook initial wichtig sind. Insofern gehört er zum Auftakt für die große zusammenhängende Stadtentwicklung in diesem gesamten Bereich. Timo Herzberg, Signa-Vorstandsmitglied

Hamburg wächst kräftig – nach Osten hinter dem Elbtower und nach Süden zum Grasbrook hin. Der so genannte stadtplanerische Sprung über die Elbe und die Elbbrücken wird immer realistischer.