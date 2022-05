Kriminalität : 24-Jähriger nach Messerstich auf Reeperbahn in Lebensgefahr

Ein Unbekannter hat auf der Reeperbahn im Hamburger Stadtteil St. Pauli einen 24-Jährigen lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung habe der Täter in der Nacht zum Sonntag ein Messer gezogen und damit dem Mann in den Oberkörper gestochen, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Tatverdächtige habe einen grauen Jogginganzug sowie eine weiße Kappe getragen und sei in Richtung Holstenstraße geflüchtet.

