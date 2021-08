Aktuelle Zahlen : 224 Corona-Neuinfektionen – Hamburgs Inzidenz fällt auf 88,2

32 Personen wurden am Donnerstag auf Intensivstationen versorgt. Laut RKI wurden bis einschließlich Mittwoch 1.081.267 Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Hamburg | Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Donnerstag auf den Wert von 88,2 gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche hatte am Mittwoch noch 90,7 betragen, vor einer Woche 77,4. Nach einer anderen Berechnungsmethode des Robert Koch-Instituts lag Hamburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 75,9. 32 Corona-Patient...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.