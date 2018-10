Ordanisierte Kriminalität : 219 Millionen seit 2017 ergaunert: Hamburg beschlagnahmt Rekordsumme

Auch wenn von der Summe das meiste nach Dänemark wandert, ist der Anstieg beträchtlich.

von dpa

16. Oktober 2018, 15:47 Uhr

Hamburg | Staatsanwaltschaft und Finanzamt haben in Hamburg seit 2017 rund 219 Millionen Euro an illegal erworbenem Vermögen vorläufig sichergestellt. Das geht aus einer am Dienstag vom Senat veröffentlichten Mitteilung an die Bürgerschaft hervor. Auch wenn davon 209 Millionen Euro auf einen einzelnen Geldwäsche-Fall zurückgingen, ergebe sich allein aus den verbleibenden zehn Millionen Euro schon eine Steigerung von 900 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren, sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne) bei der Vorstellung des Berichts.

Möglich gemacht habe die Aufdeckung mehr Personal bei der Staatsanwaltschaft und die im Juli 2017 in Kraft getretene Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung.

Steffens sprach von einem wichtigen Instrument der Kriminalitätsbekämpfung nach dem Grundsatz: „Verbrechen soll sich nicht lohnen. Die Staatsanwaltschaft verhindert effektiv, dass illegal erworbene Vermögenswerte auf Nimmerwiedersehen in dunkle Kanäle verschwinden.“ Die Gesetzesreform habe es staatlichen Stellen erleichtert, diese Vermögen in Strafverfahren zu sichern, „damit Opfer auch tatsächlich entschädigt werden können und die Werte nicht beim Täter bleiben“. Bis zum Inkrafttreten hätten Geschädigte dies selbst auf zivilrechtlichem Wege erreichen müssen.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) verwies darauf, dass sich das neue Recht bei Steuervergehen auch positiv für den Fiskus auswirke. „So haben sich sowohl die Anzahl der Fälle, in denen Vermögen gesichert werden konnte, als auch die Höhe des ausgeglichenen Steuerschadens vervielfacht.“ Über das im Geldwäsche-Fall abgeschöpfte Vermögen in Höhe von 209 Millionen Euro könnten sich aufgrund eines dänischen Hintergrundes bei der Tat aber nur „die dänischen Steuerzahler freuen“.