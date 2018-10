Schwere Körperverletzung : 21-Jähriger verliert bei Streit auf der Reeperbahn sein Augenlicht

Eine Verletzung unter dem linken Auge ist so schwer, dass der junge Mann wohl dauerhaft erblindet ist.

von Gerrit Hencke

16. Oktober 2018, 13:54 Uhr

Hamburg | Nach einer schweren Körperverletzung, bei der ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen in einem Club auf der Hamburger Reeperbahn sein Augenlicht verlor, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 21-Jährige mit zwei Begleitern gegen 3.05 Uhr in dem Club und wurde dort auf einen Streit zwischen zehn bis 15 Personen aufmerksam. Er wollte den Streit schlichten und zog einen der Beteiligten beiseite. Er drückte den Mann gegen einen Spiegel, der daraufhin zerbarst. Daraufhin wurde der 21-Jährige von mehreren Personen der Gruppe attackiert. Er erlitt mehrere Schnittverletzungen, unter anderem an einem Auge und an einem Unterarm. Die Täter blieben unbekannt.

Da die Schnittverletzung am Unterarm stark blutete, banden alarmierte Polizeibeamte den Arm ab. Der 21-Jährige wurde in der Nacht in ein Krankenhaus eingeliefert und musste umgehend operiert werden. Lebensgefahr bestand zwar nicht, die Verletzung am linken Auge war aber so schwer, dass der junge Mann sein Augenlicht verloren hat. Der 21-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung und wird sich kurzfristig noch weiteren Operationen unterziehen müssen.

Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Verletzungen dem Geschädigten mit Splittern des Spiegels oder einem Messer zugefügt wurden. Das Dezernat für Gewaltdelikte führt die Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat, dem vorangegangenen Streit oder den beteiligten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?