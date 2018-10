Überfall in St.-Georg : 21-Jähriger nach schwerem Raub in Hamburg festgenommen

Wie sich herausstellte, hielt sich der Afghane zudem illegal in Deutschland auf. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt.

von Gerrit Hencke

22. Oktober 2018, 12:07 Uhr

Hamburg | Ein 21-jähriger Afghane ist am Sonntagabend in Hamburg vorläufig festgenommen worden, nachdem er zuvor versucht hatte, einen 42-Jährigen auszurauben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der 42-Jährige war in der Hammerbrookstraße unterwegs, als ein unbekannter Mann ihn ansprach und nach einer Zigarette verlangte. Als der Geschädigte dieses ablehnte, zog der Mann ein Taschenmesser und bedrohte den 42-Jährigen. Er forderte erneut die Herausgabe einer Zigarette sowie zehn Euro Bargeld. Der Geschädigte schrie um Hilfe, sodass ein Anwohner die Polizei alarmierte.

Der mutmaßliche Räuber flüchtete in Richtung Berliner Tor und konnte in der Kurt-Schumacher-Allee durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde zum Polizeikommissariat 11 gebracht. Eine Überprüfung ergab, dass sich der Mann zudem illegal in Deutschland aufhält.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Der Geschädigte blieb unverletzt.

