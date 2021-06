Mobilität in Hamburg : Projekt in Langenhorn und Lokstedt: Mit dem E-Scooter zur U-Bahn

200 E-Scooter der Firma Tier an vier U-Bahnhaltestellen sollen das Pendeln erleichtern.

Hamburg | Die Hochbahn Hamburg baut ihre Zusammenarbeit mit E-Scooter-Anbietern weiter aus. Ab sofort stehen Fahrgästen 200 Scooter der Firma Tier an U-Bahn-Haltestellen in den Stadtteilen Langenhorn und Lokstedt zur Verfügung. Mit den Rollern sollen Fahrgäste die letzte Meile überbrücken – also entweder von der Haltestelle nach Hause fahren oder umgekehrt. Das...

