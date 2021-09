Am US-Konsulat : 20 Jahre nach dem El-Kaida-Terror: Hamburg bekommt ein 9/11-Mahnmal

Hamburgs Rolle bei den Terroranschlägen des 11. September ist unrühmlich. Jetzt verneigt sich die Stadt nochmals vor den Opfern.

Hamburg | Hamburg war ihr Hauptquartier: Drei der vier Terrorpiloten des 11. September 2001 lebten als „Schläfer“ an der Elbe, bereiteten hier die monströsen Anschläge in den USA mit knapp 3000 Toten vor. 20 Jahre später erhält die Hansestadt nun doch noch ein Mahnmal, das die Opfer ehren und die Verbindung zu den USA stärken soll. Gedenken in Deutsch und En...

