United Against Racism : 20.000 Teilnehmer bei Anti-Rassismus-Demo in Hamburg erwartet

Über 300 Gruppen haben zu einer bundesweiten Demo gegen Rassismus am 29. September aufgerufen.

von dpa

24. August 2018, 18:46 Uhr

Hamburg | Unter dem Motto „United Against Racism“ hat ein Bündnis von mehr als 300 Gruppen für den 29. September zu einer bundesweiten Anti-Rassismus-Demo in Hamburg aufgerufen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 20.000 Teilnehmern, es seien bereits Busse und Zuganreisen aus dem gesamten Bundesgebiet angekündigt, darunter Berlin, Frankfurt, München, Köln, Erfurt und Leipzig. Vom Auftaktort am Rathausmarkt werde die Parade bis zum Hafen ziehen.

Dort soll es eine Kundgebung und ein Abschlusskonzert geben. Auf 30 Themenwagen wollen Initiativen wie Sea Watch, Laut gegen Nazis, Women in Exil oder Jugendliche ohne Grenzen ihre Forderungen präsentieren. „Wenn wir über Rassismus reden, müssen wir auch über institutionellen Rassismus sprechen, über Europas Regierungen und die Große Koalition in Deutschland“, sagte Ruben Neugebauer von der Organisation Sea Watch am Freitag in Hamburg.

Für die Wahrung der Menschenwürde dürfe es keinen Unterschied machen, ob jemand einen europäischen Pass habe oder nicht. Karin Beier, Intendantin vom Schauspielhaus Hamburg, erklärte vorab, Rassismus und Diskriminierung würden zunehmen, weil die Lebensweise hier darauf beruhe, dass immer mehr Menschen gewaltsam ausgeschlossen werden müssten. „Wenn wir über Rassismus sprechen, steht also unsere eigene unsolidarische Lebensweise zur Debatte.“