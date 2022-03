Gegen Krieg in der Urkraine : 20.000 Teilnehmer bei Friedensdemo in Hamburg erwartet

Am Sonntag ab 13 Uhr wird es Hamburg eine erneute Demonstration für den Frieden geben. Motto ist: „Frieden in der Ukraine & Sicherheit in Europa“.

Hamburg | Die Jugendorganisationen der Parteien, die Klimabewegung Fridays for Future und die ukrainische Diaspora haben für Sonntag (13 Uhr ) erneut zu einer Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgerufen. Die Kundgebung am Jungfernstieg mit erwarteten 20.000 Teilnehmern steht unter dem Motto „Frieden in der Ukraine & Sicherheit ...

